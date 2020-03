Manzo sul Milan: "Boban e Maldini hanno ingaggiato giocatori interessanti"

Andrea Manzo, ex calciatore di Milan e Fiorentina, ha parlato così a Tuttomercatoweb.com del momento del Milan: "Per un dirigente non è facile gestire questa situazione. Stiamo parlando di un club che ha storia, in Europa ha comandato e quando le cose non vanno bene è dura far digerire tutto alla tifoseria. Bisogna cercare di riportare la squadra a livelli importanti. Boban e Maldini comunque hanno fatto un buon lavoro, ingaggiando giocatori interessanti".