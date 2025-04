Mark van Bommel compie 48 anni: gli auguri del Milan

Oggi in casa rossonera si festeggia anche il compleanno di Mark van Bommel. L’ex centrocampista olandese, nato a Maasbracht il 22 aprile 1977, compie oggi 48 anni. In carriera è stato una colonna del PSV, del Bayern Monaco, con in mezzo la parentesi al Barcellona. A gennaio 2011 approdò al Milan per restarci fino al termine della stagione successiva.

Con i rossoneri ha collezionato 50 presenze, vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Oggi è un allenatore: ha avuto esperienze con il PSV, il Wolfsburg e soprattutto il Royal Antwerp che ha portato in Champions League e soprattutto alla vittoria del campionato belga. In questa stagione però non ha avuto modo di allenare nessuna squadra.

Questo il messaggio che il Milan, su X, ha dedicato all'ex centrocampista olandese: "Un centrocampista difensivo dotato di talento e tenace nei contrasti. Tutto il meglio, Mark!"