Mercato rossonero, il QS titola: "Abraham? Il Milan dice no"

"L'Inter 'blinda' Calhanoglu. Abraham? Il Milan dice no". Questo il titolo dedicato ai movimenti di mercato delle milanesi dal Quotidiano Sportivo in edicola stamattina. I nerazzurri puntano forte sul centrocampista turco che è stato trasformato da Simone Inzaghi in questi anni in regista mentre i rossoneri, che sono alla ricerca di elementi per rinforzare la rosa, non sarebbero interessati all'attaccante inglese in uscita dalla Roma di Daniele De Rossi.

Tammy Abraham è l'ultimo nome accostato all'attacco del Diavolo. E' stato proposto dal club giallorosso che è al lavoro per fare delle cessioni per monetizzare e fare poi dei colpi in entrata. Il centravanti inglese, però, non convince anche perchè ha praticamente saltato quasi tutta questa stagione per un grave infortunio al ginocchio rimediato alla fine del campionato 2022-2023.