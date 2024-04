Milan-Roma, presente a San Siro anche Franck Kessie: dopo il match, Bennacer lo ha portato nello spogliatoio rossonero

Ieri sera a San Siro per Milan-Roma di Europa League era presente sugli spalti un ospite speciale: stiamo parlando di Franck Kessie, ex centrocampista rossonero che milita ora nell'Al-Ahli. Il giocatore ivoriano, che in rossonero ha giocato per cinque stagioni, ha saluto i suoi ex compagni nel post-partita ed è stato portato anche nello spogliatoio milanista da Ismael Bennacer.

Questi i numeri di Kessie con la maglia del Milan dalla stagione 2017-2018 alla stagione 2021-2022:

PRESENZE TOTALI: 223

MINUTI IN CAMPO: 18394'

GOL: 37

AMMONIZIONI: 37

ESPULSIONI: 2

TROFEI VINTI: Scudetto 21-22