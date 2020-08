Mirabelli: "Ibra? Lo confermerei senza dubbio, è il leader che mancava al Milan"

Queste le parole di Massimiliano Mirabelli, ex ds rossonero, su Zlatan Ibrahimovic e su Rino Gattuso ai microfoni di Tuttosport: "Se lo confermerei? Sì, senza dubbio. Lo svedese è il leader che alla squadra mancava da quando si è ritirata la generazione dei Nesta, dei Gattuso. Già, Gattuso. Si ricorda le perplessità che da più parti furono sollevate perchè si diceva che Rino non fosse il tecnico adatto per il Milan? Il tempo è galantuomo. Rino ha dimostrato tutto il suo valore: prima riportando i rossoneri in Europa sul campo, impresa resa vana dal contenzioso con l’Uefa causa fair play finanziario; poi, a Napoli, dove ha letteralmente rilanciato la squadra con un lavoro all’altezza della sua preparazione. Quando l’ho incontrato a Milano, nell’estate di tre anni fa, Gattuso aveva alle spalle l’esperienza di Pisa. Con l’umiltà e la determinazione che lo contraddistinguono, ha accettato la proposta di allenare la Primavera del Milan e quando c’è stata l’esigenza di individuare il successore di Montella, non ho avuto esitazioni. Gattuso merita di raccogliere ogni soddisfazione: sono sicuro che la Coppa Italia vinta con il Napoli sia stata soltanto la prima di una lunga serie".