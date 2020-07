Mirabelli: "La Roma? Non accetto un progetto per fare il burattino di qualcun altro"

Massimiliano Mirabelli, ex ds rossonero nell'era Li Yonghong, è intervenuto a Radio Kiss Kiss e ha commentato in modo netto il recente accostamento alla Roma: "Non stanno vivendo un grande momento. Amo fare il dirigente, amo il mio lavoro, ma voglio essere titolare del mio ruolo. Oggi alla Roma sarebbe impossibile, on accetto un progetto giusto per andare a fare il burattino di qualcun altro".