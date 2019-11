Mirabelli: "Prima che arrivassi io Raiola ha preso 100 mln di commissioni dal Milan"

Intervenuto su TeleLombardia, Massimiliano Mirabelli ha parlato così di Gigio Donnarumma e il suo agente Mino Raiola: “Secondo me Donnarumma è uno dei portieri più forti. Se vuoi tenerlo non vedo difficoltà nel farlo firmare per altri 3 anni. Se ci sono riuscito io che sono un cretino perché non possono riuscirci i campioni che ci sono al Milan? Rinnovare Gigio Donnarumma, uno dei portieri più forti al mondo, e non riuscire a scucire un euro ad un agente che non è un pivellino… qual è la difficoltà oggi? Raiola, prima che arrivassi io, ha preso più di 100mln dal Milan. Ho visto le carte. Abbiamo rinnovato anche Romagnoli, Calabria e Cutrone”.