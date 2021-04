Mirabelli sulla Superlega: “È un grido d’allarme che non va sottovalutato”

“La Superlega? Credo che in ogni competizione debba prevalere la meritocrazia. Ma nessuno deve puntare il dito contro Agnelli e gli altri, sono più preoccupato del calcio oggi che quando è nata la Superlega”. Lo ha detto a Tuttomercatoweb intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli. “È stato un lanciato un grido d’allarme. E sottovalutare questo allarme sarebbe davvero dannoso. Pensare di mettere alla porta Agnelli, Perez, Marotta e gli altri soggetti interessati sarebbe grave: loro non sono il male e la UEFA non è la parte esclusivamente buona”.