MN - A. Colombo sul Milan: "C’è molto entusiasmo. Giampaolo può essere l'uomo giusto"

Angelo Colombo, ex centrocampista rossonero, ha parlato così a Milannews.it del nuovo Milan di Marco Giampaolo che sta nascendo: "Mi sta facendo una buona impressione. C’è molto entusiasmo: quando arrivano un nuovo allenatore e una nuova dirigenza ci sono tanti stimoli e una voglia di crescere. È bello perché si parte insieme dall’inizio, non a stagione iniziata com’è successo negli ultimi anni, con passaggi di proprietà e cambi di allenatori. Questo è positivo. Quest’anno li vediamo partire tutti sulla stessa linea. Se Giampaolo è l’uomo giusto? Potrebbe esserlo. Le sue squadre hanno sempre espresso un bel gioco. Con tutto il rispetto per i giocatori, al Milan dovrebbe esserci più qualità rispetto alle squadre che ha già allenato. L’esperienza ce l’ha, speriamo ci siano i presupposti per fare bene".