MN - Amelia: "Leao è un top player che non ha fatto vedere ancora tutte le sue qualità"

vedi letture

Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di MilanNews.it:

È stato giusto vendere Reijnders?

"Se si percepisce che un calciatore vuole andare ha sempre senso vendere anche perché il Milan non ha necessità di fare cessioni. Queste situazioni nascono purtroppo, perché ultimamente viene a mancare il grande senso d’appartenenza che ha sempre contraddistinto i calciatori del Milan. Se ci sono state cessioni, sono state dolorose e solo per esigenza".

Come vedi un giocatore come Leao nel calcio di Allegri? Il Milan dovrebbe trattenerlo o credi che il suo livello ormai è questo?

"Leao è un top player che a mio avviso non ha fatto vedere ancora tutte le sue qualità. Con Allegri lo vedo da seconda punta più vicino alla porta, come secondo me, dovrebbero fare tutti un giocatore così va spostato qualche metro più centrale. Il livello di Leao è sicuramente più alto rispetto a quello che ci ha fatto vedere finora perché è mancato in continuità".