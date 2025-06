MN - Amelia sulla possibile cessione di Maignan: "Il Milan perderebbe un grande portiere e soprattutto un leader"

Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di MilanNews.it:

Maignan è destinato alla cessione. Al di là del mancato accordo tra le parti, quanto perde il Milan col suo addio?

"Se non ci sarà accordo tra le parti e se Mike andrà via il Milan perde un grande portiere ma soprattutto un leader all’interno dello spogliatoio. Ma sapranno sostituirlo al meglio".

Ai tempi quando sostituì Donnarumma il Milan fece un affare per il rapporto qualità-prezzo. C'è qualcuno in giro che secondo te potrebbe fare un exploit simile al Milan, un portiere in rampa di lancio che potrebbe fare le fortune dei rossoneri come lo è stato il francese 4 anni fa? Si parla anche di Svilar, ti piace come profilo?

"Svilar potrebbe essere il giusto profilo. Penso però che sarebbe da provare un ritorno di Donnarumma che potrebbe essere un affare, perché giovane, perché potrebbe costare poco e perché avendo fatto il settore giovanile al Milan sarebbe anche utile per la lista Serie A. Io purtroppo ho smesso perché altrimenti sarei stato perfetto in rapporto qualità-prezzo e anche di presenza in spogliatoio (ride, ndr).