MN - Brocchi: "Ancelotti sapeva che poteva fare affidamento su di me"

Intervistato da Milannews.it, Cristian Brocchi ha rilasciato queste parole su Carlo Ancelotti e su cosa gli ha detto prima del match vinto 3-2 contro l'Ajax nel 2003: "Carlo, in un’intervista alle Iene, disse che il giocatore più sottovalutato che ha avuto a disposizione ero io. E quello, per me, è stato un grandissimo complimento, perché lui mi vedeva tutti i giorni e sapeva che poteva fare affidamento su di me. Non mi disse nulla di particolare, perché sapeva che non avevo bisogno di stimolarmi e caricarmi. Sapeva le mie qualità e sapeva che non mi sarei spaventato a giocare una partita del genere. Io sentivo la sua fiducia, sapevo che giocavo poco perché avevo davanti dei mostri e ho messo tutto me stesso".