MN - Evani: "Leao imprescindibile per il Milan, mi aspetto di vederlo titolare stasera"

Alberico Evani, ex giocatore rossonero, ai microfoni di MilanNews.it, ha rilasciato queste dichiarazioni su Rafael Leao e sul derby di Milano di Coppa Itlalia in programma stasera:

Leao sta collezionando diverse panchine...

"Spero che non sia una scelta tecnica, ma per preservarlo per una partita importantissima come il derby. Perché Leao è fondamentale, direi imprescindibile, per i numeri che ha, l'imprevedibilità, la superiorità che crea. Mi aspetto pertanto di vederlo contro l'Inter dal primo minuto".

Che derby si aspetta?

"Sul derby ho delle sensazioni positive, perché essendo stato giocatore so che in situazioni del genere partite come questa sono delle occasioni importantissime per rimediare. Per me è una chance imperdibile, pur sapendo che si gioca contro la squadra più forte del campionato e che ha possibilità di andare lontano anche in Europa. E a maggior ragione il Milan deve dare molto di più. Dev'esserci una gara a chi darà di più, al contrario di molte volte in stagione dove si è vista una gara a chi dà meno".