MN - Galliani: "Non succederà mai più di avere uno stadio tutto a favore come a Barcellona nel 1989 contro lo Steaua"

Adriano Galliani, in occasione della presentazione del libro di Arrigo Sacchi, ha ricordato così la finale di Coppa dei Campioni del 1989 contro lo Steaua Bucarest. Queste le dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it: "Mi ricordo l'arrivo allo stadio, non ci sarà mai più una migrazione di questo genere. Nessuna squadra potrà avere la fortuna di avere lo stadio interamente dalla propria parte perché i romeni non potevano uscire dal loro paese. Uno stadio del tutto rossonero, con migliaia e migliaia di persone fuori dallo stadio solo per respirare l’atmosfera. E poi mi ricordo una vittoria meravigliosa, un 4-0 dopo aver vinto 5-0 con il Real Madrid. Il gioco era fantastico”