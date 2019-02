MN - Galliani racconta: "Sento spesso Gigio, gli mando messaggini amorosi quando fa delle grandi partite"

Ai microfoni di Milannews.it, Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha raccontato di essere ancora in contatto con Gigio Donnarumma, che oggi compie 20 anni: "Se lo sento? Assolutamente sì. Gli mando messaggini amorosi quando fa delle grandi partite. Sa che gli voglio bene e sta facendo benissimo. Provo un grande orgoglio nel ripensare a quella scelta che facemmo in quell’estate decisiva per il suo arrivo. Bianchessi spingeva molto per prenderlo e lui, che è un talent scout e un responsabile del settore giovanile straordinario, quando insiste è perché ha visto qualcosa di importante. Le relazioni e i commenti dei preparatori dei portieri che avevamo al settore giovanile, poi, ci fecero capire di aver preso un fenomeno. Oggi è tra i portieri più forti al mondo”.