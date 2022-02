MN - Ielpo su Giroud: "Ha messo la sua anima a disposizione della squadra ed è stato premiato con una doppietta"

In merito alla prestazione e alla doppietta di Olivier Giroud contro l'Inter, l'ex rossonero Mario Ielpo ha dichiarato a Milannews.it: "Giroud è un giocatore importante e i giocatori importanti servono a questo. Decisivo è stato il suo ribellarsi alla sconfitta, proprio come fanno i veri campioni. Il Milan ne aveva già persi, o non erano in campo, diversi con queste caratteristiche. Mi riferisco a Kjaer, Tomori, Ibrahimovic e Rebic. Guardate come l’attaccante francese ha pressato, come ha dato la scossa ai compagni. Ha messo la sua anima a disposizione della squadra ed è stato premiato con una doppietta che ricorderà”.