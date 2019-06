MN - Zaccardo su Conti: "Mi auguro che la prossima sia la sua stagione, ma non sarà facile dopo due infortuni così gravi"

Questo il pensiero di Cristian Zaccardo, ex difensore rossonero, ai microfoni di Milannews.it su Andrea Conti: "Mi auguro che la prossima sia finalmente la sua stagione, anche se non sarà facile perchè due infortuni così gravi ti tolgono qualcosa. Dopo che un giocatore subisce due operazioni così importanti, è difficile tornare forte come prima. Io spero che possa riuscirci, ma purtroppo qualche dubbio ce l'ho. E' normale perdere un po' di performance, speriamo che ne perda poca e che possa sopperirla migliorando sotto altri aspetti come quello dell'esperienza e dal punto di vista tattico. Dopo due interventi così è normale che fisicamente un giocatore perda qualcosa".