Modena, emergenza a centrocampo: fumata bianca per l'ex rossonero Andrea Poli

Gli infortuni occorsi a Gergli, Battistella e Gargiulo il Modena è ricorso al mercato svincolati per mettere fine all'emergenza a centrocampo. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club Canarini ha trovato l'accordo con Andrea Poli, ex di Bologna e Milan, reduce dall'esperienza in Turchia all'Antalyaspor.