Montella: "Donnarumma ha una maturità incredibile. Il Milan ha preso un bravo portiere"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella ha parlato di tanti temi tra cui Donnarumma e Maignan. Queste le sue parole: "E' un portiere stratosferico, con una maturità incredibile per la sua età. E' una soddisfazione per me averlo accompagnato in una fase della crescita. Il Milan ha preso un bravo portiere ma Gigio sarà il più forte per i prossimi 10 anni"