Montolivo: "A nessun milanista può far piacere vedere l'Inter in finale di Champions, però la società dovrebbe guardare in casa propria.."

Riccardo Montolivo, ex centrocampista e capitano del Milan è intervenuto così a Sky Sport. Le sue dichiarazioni sono tutte rivolte all'attuale momento che i tifosi rossonero stanno vivendo in questa stagione, così particolare e complicata non solo per vicende che riguardano la propria squadra.

"A nessun tifoso milanista può far piacere vedere l'Inter in finale di Champions League. La società e anche i tifosi però dovrebbero guardare in casa propria. La stagione parla chiaro e non è stata assolutamente positiva. La squadra c'è e in Supercoppa per esempio si è fatta trovare pronta e ha battuto Inter e Juventus. Però il percorso del Milan è stato troppo altalenante. Il rammarico più grande è che la quota Champions in questa stagione è più bassa degli altri anni, quindi la sensazione è di aver buttato via qualcosa".