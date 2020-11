Montolivo: "Ibra è un fuoriclasse e fa la differenza"

Queste le parole di Riccardo Montolivo, ex giocatore rossonero, a SkySport24 su Ibra e sul Milan attuale: "Ibra è un fuoriclasse e come tutti i fuoriclasse fa la differenza. In questo momento, il Milan ha una consapevole e una maturità per poter fare bene anche lo svedese. Se il Milan vuole puntare a qualcosa di più del quarto posto ha però bisogno di Ibra, così come la Juve ha bisogno di Cristiano Ronaldo e l'Inter ha bisogno di Lukaku".