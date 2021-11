Montolivo: "Se fossi Kessie non andrei via. Mi piace la coerenza e la politica del Milan"

Queste le parole a Tuttosport di Riccardo Montolivo, ex giocatore rossonero, sulla questione del rinnovo di Franck Kessie: "Io non lascerei mai il Milan, però se lui vuole provare una sfida diversa è giusto che la faccia. Non penso che sia una questione di soldi. Io penso che voglia provare qualcosa di diverso, penso che voglia fare un’esperienza all’estero. Per un giocatore straniero è più facile lasciare la Serie A. Il Milan? Mi piacciono la coerenza e la politica che sta portando avanti il Milan che non scende a compromessi con nessun giocatore: queste sono le condizioni, prendere o lasciare. Questa coerenza alla lunga paga".