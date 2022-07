Monza, Galliani: "Dzeko? Ricordo un weekend con Braida a Sarajevo per provare a portarlo al Milan. Poi arrivò il City..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Adriano Galliani, ex ad del Milan ora al Monza, intervenuto in conferenza stampa durante la presentazione delle nuove divise della squadra di Stroppa, ha ricordato questo episodio su Edin Dzeko quando era dirigente del club rossonero: "Sorrido perché ricordo un weekend romantico tra me e Ariedo Braida, nascosti in un albergo a Sarajevo nel tentativo di anticipare la concorrenza per Dzeko: sono passati 11 anni se non sbaglio, ma arrivò il ciclone Manchester City e si portò via Dzeko con 40 milioni di euro".