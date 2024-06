Monza, la lista per il post Palladino: in corsa anche due ex Milan

La visita di Raffaele Palladino a Firenze per incontrare i dirigenti del club ha di fatto dato il via per il Monza alla ricerca del suo sostituto. Con l’allenatore sempre più vicino a prendere il posto alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, l’amministratore delegato Adriano Galliani intensificherà da qui in avanti i dialoghi con alcuni dei profili già individuati da diverse settimane. Il primo, o comunque fra i primi della lista, è quello di Alessandro Nesta che nell’ultima stagione ha centrato una bella salvezza in Serie B con la Reggiana. In attesa di capire l’evolversi della situazione lo stesso Nesta ha messo in stand-by la proposta di rinnovo della società proprio perché l’eventuale opportunità di allenare in A il Monza è una chance da prendere al volo. Non corre da solo, perché fra le idee di Galliani c’è anche quella di affidare la squadra a Marco Baroni.

E cioè l’allenatore che giusto qualche settimana fa è riuscito a garantire al Verona la permanenza nella categoria nonostante un mercato di gennaio dove l’Hellas è stato ridisegnato quasi daccapo. Baroni rispetto a Nesta ha una maggiore esperienza e due salvezze di fila non trascurabili, compresa quella di due anni fa a Lecce con cui vinse pure il torneo di B. Al Monza interessano anche Andrea Pirlo della Sampdoria e Alessio Dionisi, nell’ultima stagione al Sassuolo. Ma al momento non sembrano due nomi da prima fila.