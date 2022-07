Monza, Pessina: "Sono a casa, ora è diverso rispetto a 7 anni fa"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il neo centrocampista del Monza, Matteo Pessina, ha parlato a Sky Sport dopo essere tornato al club della sua città. Queste le sue parole: "Il ritorno a casa è da tutti i punti di vista, 7 anni fa quando me ne sono andato era tutto diverso, ora è tutto nuovo, è da Serie A. Per me è emozionante tornare in questo posto, tutto fa parte di quello che sono adesso e sono contento di essere tornato dove tutto è iniziato. Il pensiero di poter tornare un giorno c'era, farlo a 25 anni però è speciale, in una società che ha grandi progetti con un grande mister. La motivazione che mi ha fatto tornare è il fatto che questa sia casa mia".