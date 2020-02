Monza senza confini: il New York Times racconta la nuova avventura di Berlusconi

Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani non ha ormai più confini e la sua storia arriva fino negli Stati Uniti d’America. Il prestigioso New York Times ha infatti dedicato un lungo reportage alla squadra brianzola acquistata dall’ex proprietario del Milan ed ex Presidente del Consiglio italiano che ha come obiettivo quello di portarla in Serie A e sfidare i rossoneri a San Siro. Un reportage in cui si riportano le parole dei vari protagonisti della stagione – dal tecnico Cristian Brocchi al direttore sportivo Filippo Antonelli fino all’immancabile Galliani, mescolando passato e presente, calcio e politica, vicende pubbliche e personali del Cavaliere.