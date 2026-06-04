Napoli, Allegri vuole il suo pupillo Rabiot anche in azzurro

Napoli, Allegri vuole il suo pupillo Rabiot anche in azzurroMilanNews.it
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Oggi alle 10:48Gli ex
di Enrico Ferrazzi
Max Allegri, in attesa di risolvere il contratto con il Milan, vuole portare con sé in azzurro il suo pupillo Adrien Rabiot

Dopo averlo allenato alla Juventus e al Milan, Massimiliano Allegri vuole il suo pupillo Adrien Rabiot anche al Napoli. Lo scrive Il Giornale in edicola questa mattina. Il tecnico livornese ha già un accordo con il club di De Laurentiis per prendere il posto in panchina di Antonio Conte, ma prima della firma e dell'ufficialità deve risolvere il suo contratto con il Milan. 

Al momento però le parti non riescono a trovare un accordo sulla buonuscita. Si continua a trattare e alla fine un punto d'intesa verrà per forza trovato perchè conviene ad entrambe: il Milan non può tenere sul libro paga un altro allenatore oltre a quello ch arriverà nei prossimi giorni, mentre Allegri è impaziente di firmare con il Napoli.