Napoli, Bakayoko rivela: "E' stato Gattuso a convincermi a venire qui"

Tiemoué Bakayoko, nuovo centrocampista del Napoli accostato a lungo in estate anche al Milan, ha rivelato a Radio Kiss Kiss Napoli perchè ha scelto la formazione partenopea: "Se è stato Gattuso ad avermi convinto a scegliere Napoli? Certo, sicuro. Gattuso mi ha convinto e sono molto felice di arrivare in una grande squadra. Vorrei anche ringraziare Gattuso in diretta per avermi fatto venire qui" riporta tuttonapoli.net.