Napoli, ira tifosi: sui social spunta l'hashtag #Gattusout

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - C'è silenzio sui social network dei calciatori del Napoli, mentre quelli dei tifosi sono in completo subbuglio. Il ko di Verona dopo la sconfitta in Supercoppa ha fatto emergere la rabbia dei tifosi che hanno inaugurato l'hashtag "gattusout", chiedendo a gran voce in centinaia un cambio tecnico alla guida del Napoli. Sui social si sprecano i sondaggi proposti sul nuovo possibile allenatore e si va dalla nostalgia per Sarri, fino alla richiesta di un ritorno di Rafa Benitez, che è tornato libero dopo l'esperienza in Cina. Tra le idee dei tifosi anche l'arrivo a Napoli di Massimiliano Allegri, che è stato a Napoli da giocatore nel 1997. Il ko contro il Verona ha provocato insomma una forte rabbia dei tifosi online, soprattutto per il gioco del Napoli, considerato involuto, mentre molti tifosi accusano Gatuso di aver perso la fiducia della squadra che non lo segue. Nonostante la rabbia, i tifosi azzurri conservano anche l'ironia e così su Twitter è apparso un meme con la foto, ormai famosa nel mondo, di Bernie Sanders all'insediamento di Biden, seduto su una panchina della fermata di autobus di Posillipo: "è arrivato ed è pronto per la panchina del Napoli al posto di gattusout", si legge nel tweet. (ANSA).