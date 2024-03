Niang ritrova il Milan, oltre sei anni dopo. I due precedenti sono in suo favore

Oltre sei anni dopo, M'Baye Niang ritrova la sua ex squadra. Il senegalese è tornato in Italia dopo un lungo giro per la Francia (Rennes, Bordeaux e Auxerre) con tappe anche in Arabia Saudita (Al Ahli) e Turchia (Adana Demirspor). In questa finestra di mercato l'attaccante ha firmato per l'Empoli, presentandosi in queste prime 4 uscite con ben 3 reti.

Classe 1994, Niang fu portato in Serie A dal Milan quando aveva solamente 17 anni e con i rossoneri ha raccolto 79 presenze, segnando 12 reti. Da avversario ha giocato solo due volte: la prima nel 2015 con la maglia del Genoa, quando fu mandato in prestito dal Milan. In quell'occasione Niang servì un assist a Bertolacci e segnò anche un gol in un clamoroso successo del Grifone a San Siro per 1-3. La seconda e ultima volta il 26 novembre 2017, con la maglia del Torino, con i granata di Sinisa Mihajlovic che strapparono un prezioso 0-0 a Milano.



Queste le formazioni ufficiali di Milan-Empoli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. A disp.: Sportiello, Mirante, Jimenez, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Terracciano, Adli, Musah, Chukwueze, Giroud. All: Stefano Pioli.

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Gyasi, Fazzini, Maleh; Cambiaghi, Żurkowski; Niang. A disp.: Berisha, Perisan; Bastoni, Bereszyński, Cacace, Ebuehi; Kovalenko; Cancellieri, Caputo, Cerri, Destro, Shpendi. All.: Nicola.

Arbitro: Sacchi di Macerata.