Niang si ritira? No, è uno scherzo di un amico su Instagram

"Dopo averci riflettuto, la mia carriera da calciatore finisce qui". E poi, pochi minuti dopo: "Domani una conferenza stampa per spiegare la mia decisione". Frasi affidate a due Instagram stories, rimosse nel giro di pochi minuti, pubblicate dal profilo ufficiale di Mbaye Niang, che dopo aver salvato l'Empoli con il gol all'ultimo minuto sembrava pronto a sorprendere tutti.

È uno scherzo. Come detto, i contenuti sono rimasti online per pochissimi secondi. Abbastanza, comunque, perché chi li ha visti ne abbia fatto screenshot e quindi perché sulla rete circolino le domande di tanti tifosi. Niang compirà del resto 30 anni a dicembre: non è più il ragazzino dei tempi del Milan, ma sembra decisamente troppo presto per appendere le scarpette al chiodo.

E infatti non dovrebbe essere così. Secondo le prime ricostruzioni, non dovrebbe trattarsi di altro se non dello scherzo di un amico, che è riuscito ad accedere al cellulare dell'attaccante senegalese. Da qui le storie, e anche la loro cancellazione immediata. Quanto al futuro, Niang è legato all'Empoli da un contratto fino al prossimo 30 giugno, visto che il rinnovo automatico non è scattato: in questa stagione, tra Super Lig turca e Serie A, si è ampiamente rilanciato portando a casa 14 gol e 2 assist in 30 partite complessive. Ci sarà chi busserà alla porta dei toscani. A meno di un clamoroso ritiro