Niente rinnovo per Thiago Silva, a gennaio sarà acquistabile a parametro zero

Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato, ma c’è un nome importante che non ha ancora rinnovato il proprio contratto, si tratta di Thiago Silva. Il difensore brasiliano è in scadenza con il PSG nel 2020, ed è a Gennaio sarà quindi reclutabile a parametro zero. Sull’ex Milan ci sono diversi club europei e brasiliani, vedremo dunque se il PSG deciderà di tenere il rosa il suo difensore.