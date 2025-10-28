Nocerino e gli inizi: "A 13 anni mi chiamavano panzerotto"
Antonio Nocerino, ex calciatore passato anche al Milan, è stato intervistato da Gazzetta.it e ha affrontato diversi temi. Tra gli argomenti discussi, anche un retroscena su quelli che sono stati i suoi inizi nel mondo del calcio, in particolare durante l'infanzia: "Avevo 13 anni quando mi prese la Juve, mi allenava mio padre.
Uno scout era ad Agnano per visionare un altro ragazzo e scovò me. Ero cicciotello, mi chiamavano 'panzerotto', ma chiese subito chi fossi. Il bello è che prima dell’ultimo provino avevo dolori alla schiena e rischiai di non giocare. Mio padre mi convinse a farlo: segnai due gol in mezz’ora".
Nocerino: "I gol me li andavo a cercare. Ibra era marcato da due giocatori, dietro di lui c’era una voragine e io mi infilavo lì"
Nocerino: "Il momento più bello in rossonero? Il gol al Barcellona al Camp Nou con mio padre in tribuna"
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
