Nocerino e gli inizi: "A 13 anni mi chiamavano panzerotto"

Antonio Nocerino, ex calciatore passato anche al Milan, è stato intervistato da Gazzetta.it e ha affrontato diversi temi. Tra gli argomenti discussi, anche un retroscena su quelli che sono stati i suoi inizi nel mondo del calcio, in particolare durante l'infanzia: "Avevo 13 anni quando mi prese la Juve, mi allenava mio padre.

Uno scout era ad Agnano per visionare un altro ragazzo e scovò me. Ero cicciotello, mi chiamavano 'panzerotto', ma chiese subito chi fossi. Il bello è che prima dell’ultimo provino avevo dolori alla schiena e rischiai di non giocare. Mio padre mi convinse a farlo: segnai due gol in mezz’ora".