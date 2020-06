Nocerino: "Ibra? Vuole giocare per competere, non per vivacchiare"

Intervistato da tuttomercatoweb.com, Antonio Nocerino, ex giocatore rossonero, ha commentato così il futuro di Ibrahimovic: "È un vincente. Uno come Ibra non sposa l’aspetto economico, ma ambizione e progetto. Il Milan inizia sempre da zero, non c’è continuità. Ogni anno cambiano sempre le cose, così non è facile costruire e gettare le basi per realizzare qualcosa. Non sai se al dirigente o l’allenatore che arriverà piacciono altri calciatori. Al Milan manca continuità. Un progetto a lungo termine. L’importante è credere in ciò che si fa. Ibra verso l'addio? Vuole giocare per competere, non per vivacchiare. Se gli daranno la possibilità di competere può restare. Altrimenti andrà da un’altra parte. E non smetterà così, ma a modo suo: provando a vincere qualcosa o facendo gol".