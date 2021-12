Nocerino su Ibra: "Mentalmente è impressionante, per questo fa ancora la differenza"

Intervenuto a SkySport24, l'ex rossonero Antonio Nocerino ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra ai tempi del Milan: "Rispetto agli altri, quello che fa la differenza è la sua testa. Mentalmente Ibra è impressionante, per questo fa ancora la differenza. Per la testa che ha può giocare ancora a lungo. Non si accontenta mai, ogni giorno vuole migliorare".