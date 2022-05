Non solo l'ex Milan Pippo Inzaghi per la panchina dello Spezia: anche Pirlo tra i papabili per il dopo Motta

MilanNews.it

Lo Spezia si appresta a festeggiare la seconda salvezza consecutiva ma in vista della prossima stagione il club si avvia verso un cambio in panchina. Il rapporto tra il club e Thiago Motta, infatti, potrebbe interrompersi alla fine del campionato ed uno dei nomi papabili resta quello di Filippo Inzaghi. Il nome dell'ex attaccante, però, non è l'unico: secondo Sky Sport non è da sottovalutare il nome di Andrea Pirlo (reduce dall'esperienza sulla panchina della Juventus, terminata lo scorso maggio).