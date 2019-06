Novellino: "Mi affascina Giampaolo al Milan. Barella? Servirebbe di più ai rossoneri"

Il tecnico Walter Novellino è intervenuto durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, e ha parlato così di Barella e di Giampaolo come nuovo tecnico del Milan: "Barella servirebbe di più ai rossoneri, perché hanno un centrocampo statico. Farebbe comodo anche all'Inter. Giampaolo? Mi affascina Giampaolo al Milan, perché è parecchi anni che mostra ottimi schemi. Sarebbe curioso vedere il trequartista, penso Suso, dietro le due punte. Gattuso non ha fatto male, anzi, ha fatto un miracolo, perché la squadra non mi sembrava che potesse fare grandi cose ma lui ha ottenuto il massimo".