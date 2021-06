Dopo la deludente eliminazione dagli ottavi dell'Europeo contro la Reubblica Ceca, l'Olanda ha cacciato Frank de Boer e ora cerca un nuovo commissario tecnico: come riferisce La Gazzetta dello Sport, dopo i no di Rijkaard e Ten Hag, sarebbe spuntata l'idea di un altro ex Milan, cioè Ruud Gullit in coppia con Ten Cate.