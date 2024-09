Pallone d'Oro: l'ex Milan Ancelotti in corsa come miglior allenatore

Oggi alle 13:50

Attraverso i canali ufficiali de L'Equipe, sono stati svelati questo pomeriggio i candidati alla vittoria del Pallone d'Oro 2024 e dei premi secondari collegati a esso. La cerimonia di assegnazione si terrà il 28 ottobre al Théâtre du Châtelet di Parigi.

Di seguito i candidati alla vittoria del premio come miglior allenatore del 2024. L'Italia è decisamente ben rappresentata, con Carlo Ancelotti tra i favoriti per la vittoria, da contendersi al ct spagnolo Luis De La Fuente e a quello argentino Lionel Scaloni. In lizza anche Gian Piero Gasperini, colpisce l'assenza di Simone Inzaghi.

PREMIO MIGLIOR ALLENATORE: I CANDIDATI

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen/ESP)

Carlo Ancelotti (Real Madrid/ITA)

Luis De La Fuente (Spagna/ESP)

Gian Piero Gasperini (Atalanta/ITA)

Josep Guardiola (Manchester City/ESP)

Lionel Scaloni (Argentina/ARG)