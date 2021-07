Papin: "Ibra-Giroud? Con due così in campo qualcosa succede sempre"

In merito alla convivenza in rossonero tra Giroud e Ibrahimovic, l'ex rossonero Jean-Pierre Papin ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Quando hai due attaccanti così, parti da una certezza: qualcosa succederà, basta un cross per creare casino. Giroud può giocare in coppia con un’altra prima punta o da solo, supportato da due esterni larghi. Apre spazi, migliora la manovra. È un grande colpo".