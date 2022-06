Papin su Renato Sanches: "Sarebbe perfetto per il Milan"

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Intervistato da Sky, Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero, ha parlato così di Renato Sanches, centrocampista del Lille che sembra essere molto vicino al trasferimento al Milan: "Renato Sanches? Secondo me può giocare in tutte le squadre del mondo. E’ un tipo di giocatore che sa adattarsi, deve migliorare nell'andare da area ad area, al Milan ci sono diversi giocatori che giocano in questo modo e lui sarebbe perfetto".