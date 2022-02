Paquetà al PSG? L'ex Milan frena: "La maglia del Lione è preziosa per me"

Nella giornata di ieri si era vociferato di un possibile interessamento da 80 milioni di euro del PSG per Lucas Paquetà, numero 10 del Lione. L'ex centrocampista del Milan, però, ha subito utilizzato i suoi social per sviare - chissà - le chiacchiere: "Non dimenticate cosa possiamo realizzare insieme, questa maglia è preziosa per me"

N’oubliez pas ce qu’on peut réaliser ensemble, ce maillot est précieux pour moi ! ❤️ pic.twitter.com/sn7jCS00KM — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) February 9, 2022