Paquetà rompe il silenzio sulle accuse di scommesse dal ritiro del Brasile

Continua il momento complicato per Lucas Paquetà, accusato nelle scorse settimane dalla FA di presunte violazioni delle regole sulle scommesse. Il caso del centrocampista ex Milan è oggi stato sottoposto ad una commissione indipendente che, se lo riterrà colpevole, lo punirà con una squalifica che rischia di essere lunghissima, ovvero di 10 anni.

Nel frattempo, dal ritiro della Nazionale brasiliana in Florida, Lucas Paquetà è per la prima volta uscito allo scoperto dopo il fattaccio, presentandosi in conferenza stampa dicendo: "Questa sarà la prima e l'unica volta che parlerò di questo caso. I miei avvocati mi hanno consigliato di non commentare il caso. Quello che posso dire è che continuo a fare del mio meglio, collaborando. I miei avvocati mi difendono in modo che tutto sia chiarito alla fine. La decisione mi ha reso triste, ma faremo di tutto per cambiare questa decisione e collaborare".