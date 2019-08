Gabriel Paletta, dopo l'esperienza cinese, potrebbe tornare in Serie A. Al difensore italoargentino, che ha lasciato il Milan al termine della stagione 17/18, si sarebbe interessato il Parma, come riferito da Sky Sport. Nei prossimi giorni verrà approfondito dalla società crociata il discorso con il difensore ex rossonero, per cui si tratterebbe di un ritorno al Tardini.