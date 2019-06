Pasalic resta all'Atalanta. Trovata l'intesa sul rinnovo del prestito

Mario Pasalic verso la permanenza all'Atalanta. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, è stata raggiunta l'intesa con il Chelsea, proprietario del cartellino, per il rinnovo del prestito del centrocampista croato. Il giocatore resterà quindi anche il prossimo anno all'Atalanta dove è riuscito a rendersi protagonista in questa stagione pur non partendo sempre titolare. In totale in stagione Mario Pasalic ha giocato 33 partite, segnato 5 gol e fornito 3 assist vincenti ai suoi compagni.