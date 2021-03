Pato, le prime immagini dell'ex rossonero con la maglia dell'Orlando

Tra i più grandi rimpianti del tifo rossonero non si può non citare il nome di Alexandre Pato. Il brasiliano, arrivato in Italia con grandi auspici, ha mostrato le sue qualità con la maglia del Milan per pochi anni inserendosi poi in un tunnel di esperienze esotiche e altalenanti. Svincolato, Pato ha deciso di tentare un'esperienza in MLS come giocatore dell'Orlando City. Queste le sue prime immagini con la maglia del club americano.