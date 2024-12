Pato torna a Milanello: "I ricordi più belli della vita non si potranno mai cancellare"

Alexandre Pato, in occasione dei festeggiamenti per il 125° anniversario del Milan, è tornato in Italia e più precisamente al centro sportivo di Milanello che è stata casa sua per diverse stagioni e che questa mattina ha visitato. In un video pubblicato sui profili ufficiali del club rossonero, si vede il centravanti brasiliano tra i luoghi che lo hanno accompagnato a inizio carriera, in preda ai ricordi nostalgici: sul campo, negli spogliatoi, nei vicoletti caratteristici del centro...

Proprio sul prato verde del campo di allenamento, Pato ha commentato: "Tanti ricordi, è sempre lo stesso. I ricordi più belli della vita non si potranno mai cancellare, quindi si può riviverli ancora". Poi Pato ha incontrato un po' di membri della squadra attuale: Morata, Fonseca, Theo, Calabria, Reijnders, Maignan sono solo alcuni di quelli che si vedono nel video.