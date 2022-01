Pedullà: "Contatto Watford-Gattuso dopo l'esonero di Ranieri: no dell'ex Milan"

Il Watford ha esonerato Ranieri e in serata ha avuto un contatto con Rino Gattuso. La famiglia Pozzo ha offerto la panchina all’ex allenatore di Milan e Napoli, ma è partita da un contratto di soli 5 mesi, scadenza 30 giugno, con opzioni legati ai risultati. Un periodo di tempo troppo breve per lasciare il segno, ecco perché Gattuso ha preferito declinare la proposta e non ha dato la sua disponibilità al Watford.