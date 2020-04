Peloso: "Ricordo più bello al Milan? La sera della finale della Coppa dei Campioni 1989"

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Antore Peloso, ex direttore di Milanello, ha spiegato il suo ricordo più bello in rossonero: "La sera della finale della Coppa dei Campioni 1989 vinta contro la Steaua. A Milanello c’era un gruppo di ragazzi della Primavera: abbiamo visto il match tutti insieme, abbiamo festeggiato, poi qualcuno dei ragazzi voleva andare a Varese perché i compagni di scuola erano scesi in piazza a festeggiare. Allora ho preso il pulmino e siamo saliti: quando siamo arrivati in piazza Monte Grappa i ragazzi hanno tirato fuori la bandiera e mi sono reso conto che l'avevano tirata giù dal pennone di Milanello. Fu una grande gioia paragonabile solo a quella della vittoria di Atene contro il Liverpool, perché la sconfitta di due anni prima era stata pesante: non ci ho dormito la notte per quella sconfitta. Quei minuti sono stati inspiegabili".