Pioli: "Dopo la splendida avventura al Milan, non mi sembrava giusto allenare in Italia"

Dopo l'addio al Milan, Stefano Pioli ha scelto di ripartire dall'Arabia Saudita ed in particolare dall'Al-Nassr. Ecco le parole dell'ex tecnico milanista alla Gazzetta dello Sport: "Come mi hanno conquistata gli arabi? Con le domande al primo incontro: competenti, mirate. Il più bell’approccio professionale della carriera. Poi, senza ipocrisie: i soldi hanno pesato. Avevo in mente un anno di stacco, dopo i 5 di Milan, belli, ma estenuanti. Avevo già pianificato un mese a Londra per perfezionare l’inglese e visitare qualche club: Chelsea, Tottenham… Avrei potuto godermi il super-contratto Milan, ma ho capito presto che avrei faticato a restare fermo.

Offerte dall'Italia? Tre. La prima a maggio, l’ultima poco prima dell’Arabia. Ma dopo la splendida avventura al Milan, non mi sembrava giusto allenare in Italia. Se avrei lottato per lo scudetto? Credo di sì…".